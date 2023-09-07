تفاصيل حياة فؤاد المهندس خلف الكاميرات.. لا يتخلى عن خفة ظله

لقاء نادر ببرنامج «سينما مصر» المذاع على فضائية ماسبيرو، التقى في وقت سابق بالفنان الراحل فؤاد المهندس داخل منزله، ليروي تفاصيل حياته التي لا تظهر خلف الكاميرات، فظهر في مقدمة اللقاء وهو يحمل سماعة الهاتف، بخفة ظله المتعارف عليها خلف الكاميرا أو أمامها، ولم يكن منفردًا في ذلك اللقاء، إلا إنه ظهر بصحبة رفيقة دربه ومشواره الفني زوجته شويكار، حيث تحدثا عن حياتهما الخاصة.

كشف «المهندس» عن أسرار في حياته الفنية، بدأت برغبته في خوض تجربة الإخراج، لأنه كان يرى في بعض الأحيان أن المخرجين لم يكشفوا أسرار شخصيته بعد، فوأد تجربة الإخراج ليكتشف جوانب أخرى في حياته الفنية إلى جانب بعض الأسرار الأخرى التي يمكن معرفتها بالضغط هـــــــــــــــــــنا