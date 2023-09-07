موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023.. متى يبدأ العمل بـ«الشتوي»؟

قبل بضعة أشهر، وافق مجلس الوزراء على بدء العمل بالتوقيت الصيفي في يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، وعندها يقوم الناس بتقديم ساعاتهم بمقدار 60 دقيقة.

الموعد الرسمي لانتهاء التوقيت الصيفي

ويأتي هذا القرار بهدف توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والديزل والغاز الطبيعي، ومواعيد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر ستكون في بداية أكتوبر المقبل وفقا لما يلي:

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

بدأ التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل، وسيستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ليتبقى من الزمن ما يقرب شهر على انتهاء العمل به، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، والذي يتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

كان مجلس الوزراء قد أعلن بدء تطبيق التوقيت الصيفي مع آخر جمعة في شهر أبريل الماضي، والذي سينعكس إيجابيا على توفير الطاقة وترشيد استهلاكها.

وعندما ينتهي التوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وعندما تدق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يقوم المواطنون بتأخير الساعات الخاصة بهم، سواء كانت ساعة الحائط أو اليد أو ساعات الموبايلات والأجهزة الإكترونية لمدة 60 دقيقة، ليبدأ حينها التوقيت الشتوي.