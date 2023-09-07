تراجع صادرات وواردات الصين في أغسطس.. ومخاوف من تراجع النمو

أظهرت بيانات للجمارك الصينية، اليوم، أنّ صادرات البلاد انخفضت 8.8% في أغسطس على أساس سنوي، فيما تراجعت الواردات 7.3%، ما يزيد الضغوط على قطاع الصناعات التحويلية الضخم بالبلاد، في ظل هبوط الطلب في الداخل والخارج، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتوقع الخبراء، في استطلاع أجرته رويترز، انخفاضًا بنسبة 9.2% في الصادرات و9.0% بالواردات.

وقد يتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو 5%، في وقت يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات، فضلًا عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع نمو الائتمان، وهي أمور دفعت المحللين لخفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.

وأظهر مؤشر لمديري المشتريات الأسبوع الماضي، أنّ نشاط المصانع الصينية انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، بضغط من تراجع طلبيات التصدير الجديدة وقطع الغيار المستوردة.

وسجلت الصين فائضًا تجاريًا بقيمة 68.36 مليار دولار في أغسطس، مقابل فائض متوقع عند 73.80 مليار دولار، وفائض بلغ 80.6 مليار دولار في يوليو.