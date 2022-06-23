انخفاض صادرات الصين من قضبان الصلب 44.3% في 5 أشهر

تراجعت صادرات الصين من قضبان الصلب بنحو 44.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وكشفت بيانات رسمية صينية أنه في الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي، بلغ إجمالي صادرات الصين من قضبان الصلب 2.64 مليون طن، بانخفاض 44.3 % على أساس سنوي، بينما بلغت صادرات لفائف الأسلاك 0.82 مليون طن، بانخفاض 9.0 % على أساس سنوي.

في الوقت نفسه، وصل حجم صادرات الصين من «الزوايا والكمر» إلى 1.24 مليون طن في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بانخفاض 5.6% على أساس سنوي.

صادرات شهر مايو

وفي شهر مايو الماضي، بلغت صادرات الصين من قضبان الصلب 0.84 مليون طن، بزيادة 63.7% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 61.5 % على أساس شهري، وبلغت صادرات لفائف الأسلاك والزوايا والكمر 190 ألف طن و360 ألف طن، بزيادة 2.8 %. و49% على أساس سنوي، بينما زادت بنسبة 11.8 % و33.3 % على أساس شهري على التوالي.

انخفاض أسعار تصدير حديد التسليح الصيني

وفي شهر مايو، انخفضت أسعار تصدير حديد التسليح الصيني وسط مشاعر الحذر السائدة في السوق بسبب الإغلاق في شنغهاي.

وكانت منظمة الصلب العالمية أعلنت في تقرير أمس أن إنتاج العالم من الصلب الخام في مايو الماضي بلغ 169.5 مليون طن بانخفاض قدره 3.5٪ مقارنة بمايو 2021. وأظهرت بيانات المنظمة أن إجمالي إنتاج أفريقيا من الصلب الشهر الماضي بلغ 1.1 طن متري بانخفاض 18.9٪ عن مايو 2021. وأنتجت آسيا وأوقيانوسيا 126.8 مليون طن متري، بانخفاض 1.7٪.

وأنتج الاتحاد الأوروبي 12.9 مليون طن متري، بانخفاض 6.8٪. فيما أنتجت الدول الأخرى 4.1 مليون طن متري، بانخفاض 1.7٪، وقالت التقرير إن الصين أنتجت 96.6 طن متري في مايو الماضي، بانخفاض قدره 3.5٪ عن شهر مايو 2021.