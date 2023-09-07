رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن 4 مشروعات تنموية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 4 قرارات جديدة، باعتبار عدد من المشروعات التنموية والخدمية من أعمال المنفعة العامة، وكان بينها مشروع إنشاء «محور جيهان السادات»، المعروف باسم «محور الفردوس سابقًا» بمحافظة القاهرة في المسافة من ميدان تاكي بشارع الفردوس، وحتى الربط مع امتداد محور المشير طنطاوي.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على إنشاء محاور جديدة، وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة، وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة، واستكمالا لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة.

ويستهدف القرار صرف تعويضات لبعض أصحاب الشأن، نظرًا لعدم تقديم المستندات المطلوبة للصرف من بعض أصحاب الشأن، مما ترتب عليه التأخير في سير أعمال صرف تعويضات نزع الملكية، بعد سقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 2020، وطلب استصدار قرار باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة لتعويض ذوي الشأن.

وجاءت ثاني قرارات رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع إقامة مصنع تدوير المخلفات في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة، وذلك ضمن جهود الحد من التلوث البيئي في المنطقة.

وثالث قرارات «مدبولي»، اعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحيتي كفر الشوبك والشوبك في القليوبية من أعمال المنفعة العامة، بمسطح فدانان و21 قيراط وو2 سهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

رابع القرارات، كان إضافة بعض المسطحات من الأراضي والعقارات اللازمة، لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة لقرار المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارات رئيس مجلس الوزراء الأربعة آنفة الذكر.