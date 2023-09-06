تغيير اسم الهند إلى بهارات.. لماذا يطرح رئيس الوزراء الفكرة الآن؟

أثار قرار رئيس الوزراء الهندية ناريندرا مودي، بتغيير اسم الهند إلى بهارات، جدلا واسعا، بعد أن دعت حضور قمة مجموعة العشرين، حيث وصفت دعوة العشاء التي أُرسلت إلى زعماء الدول الأجانب الذين حضروا القمة، بأنها «رئيسة دولة بهارات».

تغيير اسم الهند إلى بهارات

ورحب عدد كبير من الوزراء والزعماء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بقرار تغيير اسم الهند إلى بهارات، ولكن زعماء المعارضة شككوا في غرضها، وتأتي تلك الخطوة ضمن مساعي الدولة لتغيير اسم البلاد بشكل رسمي إلى بهارات، ولكن لم يكن هناك تأكيد.

وبحسب شبكة «ال بي بي سي»، فإنه رغم تغيير اسم الهند إلى بهارات، إلا أن جميع المواقع والصحف الإلكترونية الرسمية في الهند تستخدم مصطلح «حكومة الهند»، كما يُشار إلى السيدة مورمو باسم «رئيسة الهند» على تطبيق إكس المعروف بتويتر سابقا.

ما قصة تغيير اسم الهند إلى بهارات

وتغيير اسم الهند إلى بهارات خلال الدعوة لحضور قمة مجموعة العشرين يأتي بعد يومين فقط من قول موهان باجوات، رئيس «راشتريا سوايامسيفاك سانغ»، المرشد الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا، إنه يجب إعادة تسمية البلاد باسم «بهارات» بدلاً من الهند.

وقال «باجوات»: «إنه من الضروري تغيير اسم الهند إلى بهارات، حيث أن في بعض الأحيان، نستخدم كلمة الهند حتى يفهمها جميع من يتحدث اللغة الإنجليزية، ولكن يجب أن نتوقف عن استخدام هذا الاسم واستخدام اسم بهارات، حتى يظل اسم بهارات أينما ذهبت في العالم».

أصل تغيير اسم الهند إلى بهارات

وفي السياق ذاته، اعتبر السياسيين في حزب بهاراتيا جاناتا، أن خطوة تغيير اسم الهند إلى بهارات بمثابة لحظة فخر للبلاد، في حين انتشرت الدعوات باسم رئيسة دولة بهارات بدلاً من رئيسة الهند، مما ساهم في انتشار بعض الآراء المعارضة من قبل بعض الأحزاب السياسية.

يشار إلى أن السلطات الهندية، قد حاولت قبل عدة سنوات، تغيير اسم الهند إلى بهارات، وذلك لأنّ التسمية تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، إلا أنّ المحكمة العليا رفضت ذلك، كما تأتي كلمة بهارات من اللغة السنسكريتية القديمة بالأصل، وهي مشتقة من كلمة «بهاراتام» بمعنى «أرض الجنوب».