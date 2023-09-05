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غلق طريق بلبيس الصحراوي لمدة شهر لاستكمال أعمال الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

كتب:

محمد بركات
08:27 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
غلق طريق.. تعبيرية

غلق طريق.. تعبيرية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال أعمال الصرف الصحي لجزء من مدينة القاهرة الجديدة، والتوسعات العمرانية بطريق السويس، وصولاً إلى الجبل الأصفر.

غلق كلي لطريق بلبيس الصحراوي

أضافت في بيان، أن الأعمال تستلزم الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، وذلك اعتباراً من غد الأربعاء، ولمدة 30 يوما، وتحويل الحركة المرورية على النحو التالي: القادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازي فيساراً طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوي.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم محمد بركات