«مستقبل وطن» يدعم الفلاحين بمواد زراعية قيمتها مليون جنيه

ناقشت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، ملفات في اجتماعها التنظيمي، برئاسة النائب سيد نصر، ومشاركة الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، فضلا عن أمناء العمال والفلاحين بالمحافظات.

وناقشت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، في اجتماعها التنظيمي الملفات التالية:

ملفات ناقشتها أمانة العمال والفلاحين بـ«مستقبل وطن»

- خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

- تنظيم فعاليات.

- دورات تدريبية تثقيفية.

دعم خاص للفلاحين

كما ناقشت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن؛ خطة عمل الأمانة ورؤيتها خلال الفترة المقبلة، بمقر الأمانة العامة للحزب.

ومن جانبه، أعلن النائب سيد نصر، دعم الفلاحين بمواد زراعية تبلغ قيمتها مليون جنيه خلال الأسبوع المقبل، في جميع المحافظات، احتفالا بعيد الفلاح الموافق 9 سبتمبر من كل عام.

ويقعد اليوم الخميس الصالون السياسي الثالث للأحزاب، في محافظة الشرقية، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، في تمام الساعة 6 مساء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور قيادات الأحزاب السياسية وعدد من الخبراء والسياسيين البارزين.