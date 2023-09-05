قافلة «مستقبل وطن» تقدم الخدمة الطبية لـ3800 مواطن ببولاق الدكرور

شهدت بولاق الدكرور بمقر مدارس آل زايد الخاصة، انطلاق أضخم قافلة طبية مجانية نظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش وبرعاية النائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ وبالتنسيق مع الدكتور نبيل عبد المقصود أمين الصحة بالمحافظة، وعلي خليفة أمين الحزب ببولاق الدكرور، ونجحت القافلة في توفير الخدمة الطبية لنحو 3800 مواطن بمختلف التخصصات مع صرف العلاج بالمجان.

وشارك في أعمال القافلة الطبية النائب الدكتور حسام مندوه الحسيني عضو مجلس النواب، والدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية ومسؤولة القوافل الطبية بالمركز القومي للبحوث والمهندس عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور وإبراهيم شنودة عضو هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة ووائل صلاح أمين تنظيم الحزب ببولاق الدكرور والدكتور حمدي هريدي، وصابرين شعبان ومحمد حمودة عضوا هيئة مكتب أمانة الصحة بمحافظة الجيزة.

أهالي بولاق الدكرور يشيدون بقافلة مستقبل وطن

وتولى أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب ببولاق الدكرور مهام دعم الطاقم الطبي للقافلة، وكذلك قام فريق عمل الأمانة بمساعدة الأهالي كبار السن وذوي الهمم في الاستفادة من القافلة، وسط إشادات كبيرة من أهالي القرية بالخدمات التي قدمتها القافلة مطالبين باستمرارها دوريًا.

ونجحت العيادات المتخصصة التي شملتها القافلة في توفير كامل الخدمات الطبية للمواطنين، إذ استقبلت عيادتي الباطنة 940 حالة وأمراض النساء 450 والأطفال 970 والرمد 440 والجلدية 520 والمخ والأعصاب 320 حالة والعلاج الطبيعي 260 حالة، فيما استقبلت عيادة القلب 420، مع صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات.

وفي نهاية أعمال القافلة الطبية، قامت أمانة الحزب ببولاق الدكرور وبرعاية النائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ، بتكريم الفريق الطبي القائم على القافلة وتوجيه الشكر لهم على تفانيهم في عملهم وخدمة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.