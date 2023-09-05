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«اتصالات مستقبل وطن» تناقش منظومة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة

كتب:

محمد أباظة
11:03 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن

عقدت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعها الدوري بمقر الأمانة العامة للحزب.

مناقشة منظومة التحول الرقمي

حضر الاجتماع، الأمناء المساعدون بأمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء الاتصالات بالمحافظات.

وتناول الاجتماع، عرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة. كما تم مناقشة منظومة التحول الرقمي التي يتم تطبيقها في مؤسسات الدولة وفي تقديم الخدمات الحكومية.

مشاكل المواطنين

كما بحث الاجتماع دور أمانات المحافظات في التعاون مع شركات خدمات الاتصالات لحل مشاكل المواطنين، وشدد المجتمعون على أهمية إنهاء التشكيلات وعمل جدول زمني لنشاط الأمانة بالمحافظات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.