أمين «مستقبل وطن» يواصل جولاته لمتابعة العمل بمقرات الحزب في الجيزة

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بقيادة النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، جولاتها الميدانية بمراكز وأقسام المحافظة؛ للاطمئنان على انتظام العمل داخل أمانات الحزب والوحدات القاعدية؛ لتكثيف الخدمات المجتمعية التي يقدمها الحزب للمواطنين في كل المجالات.

حزب مستقبل وطن

وجاء ثاني أيام الجولات الميدانية متضمنًا زيارة مقرات الحزب بالهرم وحدائق أكتوبر، وضم وفد أمانة المحافظة كلاً من النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، والنائب نادر الخبيري، والنائب خالد تامر طايع أمناء مساعدي الحزب بالمحافظة، والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية أمين تنظيم المحافظة، والنائب عمرو القطامي أمين المجالس المحلية، والنائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة، والنائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، وإيهاب غطاطي أمين الشؤون الاقتصادية، والمستشار أحمد عطا الله ومحمد بيومي قاعود عضوا هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة.

وشملت الجولات الميدانية عقد لقاء موسع مع هيئة مكتب أمانة الحزب بالهرم بقيادة المحاسب محمد عباس البطران أمين الهرم وتم خلاله متابعة تنفيذ خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتعرف على رؤى أمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب الأمانة في زيادة الخدمات الخاصة بالأهالي وتحديدًا الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

حدائق أكتوبر

وفي حدائق أكتوبر، عقد اجتماع موسع مع أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بقيادة اللواء رشدي همام أمين حدائق أكتوبر، أكدوا فيه تكثيف المبادرات الخاصة بالحزب وتنظيم الفعاليات التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي وزيادة معدلات التفاعل المباشر مع احتياجاتهم.

جاء ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.