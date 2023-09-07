أسعار الحديد اليوم الخميس 7-9-2023 في الأسواق.. «اعرف الطن بكام؟»

شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 7-9-2023 في مختلف الأسواق استقراراً مقارنة بسعر الطن أمس الأربعاء، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار أسعار مواد البناء بشكل يومي للوقوف على مستجدات الأسعار.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس، حسب آخر تحديث الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية سعر حديد عز اليوم الخميس، حيث سجل اليوم 36182 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

كما كشفت بوابة الأسعار المحلية عن سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس، حيث سجل اليوم 35287 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

أما عن سعر الأسمنت اليوم الخميس، فأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أن سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم سجل 1949 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالمياً

وعن أسعار الحديد عالمياً اليوم الخميس في آخر تحديث على بوابة الأسعار المحلية، فإن سعر حديد التسليح سجل اليوم 537 دولاراً للطن الواحد، فيما سجل سعر البليت اليوم 470 دولاراً للطن الواحد.