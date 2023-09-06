أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6-9-2023.. «عز» يسجل 36 ألفا و19 جنيها

سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6-9-2023، نحو 36 ألفًا و19 جنيها، وسجل طن الحديد الاستثماري اليوم 35 ألفًا و196جنيهاً وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهي النافذة الرسمية التي تقرر الأسعار والتابعة للدولة.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6-9-2023، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي أسعار بيعها للمستهلك

سعر حديد عز اليوم

أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أن حديد عز شهد اليوم الأربعاء استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر حديد عز 36 ألفًا و19 جنيها للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك»

سعر الحديد الاستثماري

وسجل الحديد الاستثماري استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 35 ألفًا و196 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد المصريين

جاء سعر طن حديد المصريين 32050 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

سجل حديد السويس اليوم 6-9-2023 في مصر استقرارا بنهاية التداولات الأسبوعية لدى مصنع السويس، ليصل سعر الطن إلى 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع

سعر حديد الجارحي

وصل سعر مصنع الجارحي استقرار أسعاره عند مستوى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

سجل سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.