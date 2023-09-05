تراجع أسعار الحديد اليوم 5-9-2023.. «عز» يسجل 35802 جنيهات

سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5-9-2023 هبوطًا في الأسواق بنحو 372 جنيهًا في الطن واستقرت القيمة السوقية عند 35 ألفًا و802 جنيهات، وسجل طن الحديد الاستثماري اليوم 34 ألفًا و983 جنيهاً وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وذلك مقارنة بأسعار الحديد أمس.

أسعار الحديد اليوم

تستعرض «الوطن»، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5-9-2023، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي أسعار بيعها للمستهلك

سعر حديد عز اليوم

أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أن حديد عز شهد اليوم الجمعة استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر حديد عز 35 ألفًا و802 جنيهات للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك» كأسعار يوم الخميس الماضي.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل الحديد الاستثماري استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 34 ألفًا و983 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد المصريين

جاء سعر طن حديد المصريين 32050 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

سجل حديد السويس اليوم في مصر استقرارا بنهاية التداولات الأسبوعية لدى مصنع السويس، ليصل سعر الطن إلى 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصب

سجل سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.

سعر حديد الجارحي

وصل سعر مصنع الجارحي استقرار أسعاره عند مستوى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.