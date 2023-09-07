إحالة 11 موظفا بوحدة صحية في الدقهلية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

تفقد محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، في محافظة الدقهلية عددا من مراكز شباب المدينة والوحدات الصحية في نطاق المدينة والقرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظة ومديرية للشباب والرياضة ومديرية الصحة بالمحافظة، بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجرى إحالة 11 موظفا إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل دون إذن.

غياب 11 عاملا بالوحدة الصحية وإحالتهم إلى النيابة

واكتشف رئيس مجلس مدينة منية النصر، خلال مروره لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، غياب 11 من العاملين بالوحدة الصحية بمنشأة الجمال في المدينة، فقرر إحالة جميع العاملين المتغيبين إلى جهات التحقيق لمخالفتهم ومحاسبتهم على أعمالهم تحت تصرف النيابة.

فحص جميع مراكز الشباب والوحدات الصحية بالدقهلية

وشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر في بيان له، على تكثيف الحملات بمراكز الشباب والوحدات الصحية ورصد المخالفات، مؤكدا استمرار أعمال التفتيش المفاجئ والمتابعة وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية، حرصًا على تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، وفي حال تكرار المخالفات، سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة وفحص جميع مراكز الشباب والوحدات الصحية، لضمان خدمة أفضل وتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية أو الترفيهية والرياضية للمواطنين داخل الهيئات الشبابية وسيتم تشكيل لجان تتابع المراكز الشبابية والوحدات الصحية بصفة دورية ومستمرة في نطاق المدينة.