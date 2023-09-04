إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة جاره في منشأة ناصر إلى المفتي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق أحد الأشخاص لإتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، إلى فضيلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وحسب ما جاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، قيامه في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل الأخير على يد عاطل وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح دون تصريح

وذكرت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاحا، يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.