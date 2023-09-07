فيلم «العميل صفر» لأكرم حسني يحصد 653 ألف جنيه في دور العرض أمس 

حقق فيلم «العميل صفر» للفنان أكرم حسني نجاحا كبيرا، والذي ينافس به في دور العرض خلال الوقت الحالي بموسم الصيف.

إيرادات فيلم «العميل صفر»

وحقق فيلم العميل صفر في شباك تذاكر السينما، أمس الأربعاء، 653 ألف جنيه، ليحافظ على صدارة المركز الأول في قائمة الإيرادات بشكل يومي، ليحقق أكرم حسني نجاحًا كبيرًا في أول بطولة سينمائية له بشكل منفرد.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة: أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

أحداث فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم «العميل صفر» في إطار كوميدي، من خلال شخصية الشاب صفر عبد اللطيف شداد الهمم، والذي يتخذ من جيمس بوند قدوة له، ويجري عددا من المغامرات الفاشلة التي تورطه وتضعه في مأزق كبير.

وينافس الفيلم مجموعة من الأفلام الأخرى بدور العرض، والتي تضم 10 أفلام، أبرزها: «وش في وش، وأولاد حريم كريم، ومرعي البريمو، وع الزيرو، وبيت الروبي، وتاج، والبعبع، ومستر إكس».