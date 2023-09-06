22 مليون جنيه إيرادات فيلم «العميل صفر» بالسينما في 3 أسابيع

حقق فيلم «العميل صفر»، على مدار ثلاثة أسابيع، منذ انطلاق عرضه بالسينما، إيرادات بلغت 22 مليون و222 ألف و560 جنيه، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية لمجموعة الأفلام الموجودة بالسينما، أبرزها «وش في وش، مرعي البريمو، ع الزيرو، مندوب مبيعات»، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 منها «بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم العميل صفر، في شباك تذاكر السينما، أمس الثلاثاء، 731 ألف و938 جنيه، ليحافظ على صدارة المركز الأول في قائمة الإيرادات بشكل يومي، ليحقق أكرم حسني نجاحًا كبيرًا في أول بطولة سينمائية له بشكل منفرد.

أبطال فيلم «العميل صفر»

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم «العميل صفر» في إطار كوميدي، من خلال شخصية الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، والذي يتخذ من جيمس بوند قدوة له، ويقوم بعدد من المغامرات الفاشلة التي تورطه وتضعه في مأزق كبير.