فيلم العميل صفر الأول في قائمة الإيرادات بـ775 ألف جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم العميل صفر نجاحا كبيرا بدور العرض، حيث تصدّر الفيلم المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم العميل صفر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم العميل صفر حقق أمس في دور العرض 775 ألف جنيه، وتصدّر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

وتدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، من خلال شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، ويؤدي دوره أكرم حسني، العاشق لمغامرات جيمس بوند، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، وبالفعل يقود عدة مغامرات فاشلة بصحبة أصدقائه، ما يضعه في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة.

وينافس الفيلم مجموعة من الأفلام الأخرى بدور العرض، والتي تضم 10 أفلام، أبرزها «وش في وش، وأولاد حريم كريم، ومرعي البريمو، وع الزيرو، وبيت الروبي، وتاج، والبعبع، ومستر إكس».