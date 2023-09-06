18 مليون جنيه إيرادات أفلام صيف 2023 في أسبوع.. «العميل صفر يتصدر»

نجحت أفلام موسم صيف 2023 السينمائي في تحقيق إيرادات على مدار الأسبوع الماضي بلغت 18 مليونا و315 ألف جنيه، وذلك إجمالي عرض الـ 10 أفلام في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «العميل صفر» في تحقيق إيرادات على مدار الأسبوع وصلت لـ 6.4 مليون جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم منذ طرحه في السينمات 22.2 مليون جنيه، بينما حقق فيلم «وش في وش» إيرادات بلغت 5.2 مليون جنيه، ووصل إجمالي الإيرادات لـ 16.5 مليون جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «أولاد حريم كريم» الذي حقق في أسبوعه الأول بدور العرض إيرادات بلغت 3.5 مليون جنيه.

ويستمر فيلم «بيت الروبي» في شباك التذاكر للأسبوع الـ 11 على التوالي، محققا 1.3 مليون جنيه ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 127.7 مليون جنيه، وحقق فيلم «مرعي البريمو» إيرادات 593 ألف جنيه، ليصل الإجمالي لـ 15.9 مليون جنيه، بينما لم يحقق فيلم «ع الزيرو» سوى 576 ألف جنيه، أما الإجمالي بلغ 12.9 مليون جنيه.

«تاج» يحقق 9 آلاف جنيه على مدار الأسبوع

وفي أسبوعه الـ 10 في دور العرض السينمائي، حقق فيلم «مستر إكس» إيرادات بلغت 294 ألف جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات لـ 31.5 مليون جنيه، وفي أسبوعه الأول بالسينمات لم يحقق فيلم «مندوب مبيعات» سوى 217 ألف جنيه، أما فيلم «البعبع» حقق إيرادات بلغت 39 ألف جنيه على مدار الأسبوع بإجمالي إيرادات 43 ألف جنيه، وجاء بالمركز الأخير فيلم «تاج» الذي حقق 9.7 ألف جنيه بإجمالي إيرادات 45.3 مليون جنيه.