فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني بالثانوية خلال ساعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سينطلق رسيما السبت المقبل ويستمر لمدة 3 أيام، ويمكن للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني تسجيل رغباتهم وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وقال رئيس قطاع التعليم، لـ«الوطن»، إنّ الوزارة تجري حاليًا أعمال تغذية الموقع الإلكتروني بالبيانات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن نتائج الطلاب، قبل موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023؛ ليكون متاحًا للطلاب التسجيل مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مشيرًا إلى أنّ الموقع سيعمل 24 ساعة خلال أيام المرحلة.

تنسيق الجامعات 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم، أنّه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب بعد إعلان النتيجة لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.