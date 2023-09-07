«التعليم العالي»: مد تنسيق الدبلومات الفنية «3 سنوات تجاري» حتى 14 سبتمبر

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أنّ أعمال تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري، تسير بصورة منتظمة وهادئة عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

وقال رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري ممتد حتى 14من شهر سبتمبر الجاري، وأنه لن يتم مد مرحلة التسجيل للرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني عن الموعد المحدد، موضحا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن أعمال التسجيل للرغبات حتى الآن.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنّ الحدود الدنيا للكليات والمعاهد لطلاب تنسيق الشهادات الفنية، يتم تحديدها وفقا للعرض والطلب من قبل الطلاب، وأن الأعداد المقررة لطلاب الشهادات الفنية تقدر بـ10% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولها في التعليم الجامعي.