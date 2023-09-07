موعد فتح موقع تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة «الدور الثاني».. متى يبدأ؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة 3 أيام، في الفترة من السبت الموافق 9-9-2023 حتى الإثنين 11-9-2023.

وأوضحت الوزارة، أنّه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، وانتهاء المراجعة، كما سيم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق، أنّ تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، شهد التأكد من قبل مكتب التنسيق لاستلام طلاب الثانوية الناجحين في الدور الثاني لشهاداتهم من المدارس.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق لـ«الوطن»، أنّ رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 سيكون متاحا للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني والمتخلفين في التسجيل بدءا من السبت.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تواصل معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية، استقبال طلاب تنسيق الشهادات الفنية 2023 لتسجيل رغباتهم، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.