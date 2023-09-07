الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض النيابة الإدارية للكتاب

نظم الأزهر الشريف، جناحا خاصا في معرض النيابة الإدارية للكتاب في دورته الرابعة، بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل، والذي ينعقد في الفترة من اليوم حتى 15 سبتمبر، والذي يستقبل زواره يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الحادية عشرة مساءً.

ويشارك الأزهر بالعديد من الإصدارات والدوريات العلمية، التي تضم إصدارات جديدة في قضايا متنوعة تتناول محاور مهمة، تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته، وتجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم.

جناح الأزهر

ويضم جناح الأزهر في المعرض، عددا من الإصدارات العامة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ومركز الأزهر للترجمة، الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة العنف والإسلاموفوبيا، ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، فضلا عن ركن خاص للخط العربي، لتعليم رواد المعرض فنون كتابة الخط العربي وجمالياته.

مشاركة الأزهر الشريف في معرض النيابة الإدارية

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض النيابة الإدارية للكتاب، للعام الثالث على التوالي، استكمالا لسلسلة مشاركاته الناجحة في معارض الكتاب بالقاهرة والإسكندرية والمعارض الدولية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث قدّم الأزهر فيها الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات، اضطلاعا منه بدوره الديني والعلمي والتوعوي.