استمرار البرنامج التدريبيِ الأول لمشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل

استمر لليوم الثاني تواليا، تنفيذِ البرنامجِ التدريبيِّ الأول لمشروعِ روادِ الأزهرِ وتكنولوجيا المستقبل، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

تفاصيل اليوم الثاني للبرنامج التدريبي

وواصل قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، تنفيذ البرنامج التدريبي لمشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل، علما بأن البرنامج مستمر لثلاثة أيام، وبدأ فعليا تدريب 60 طالبا وطالبة من منطقة القاهرة الأزهرية، ومقر التدريب للبنين في مركز الحاسب الآلي بالمنطقة السادسة، بينما مقر تدريب الفتيات بمجمع مدينة نصر النموذجي.

دعم المشروع

لفت القطاع إلى أنّ تدريب هذه الفئات على مقدمة برمجة الهاتف: برامج app inventor وبرمجة: flutter، وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، تقديم الدعم اللازم للمشروع في مختلف مستوياته.