5 صفقات تنتظر الحسم قبل ساعات من انتهاء الميركاتو السعودي.. بينها صلاح

دقت ساعة الحسم في الدوري السعودي، ولا تزال هناك قائمة طويلة من الصفقات تنتظر كلمة الفصل، قبل أقل من 24 ساعة على إسدال ستار الميركاتو التاريخي، الذي شهد استقطاب صفوة نجوم أوروبا، بالتعاقد مع كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم، نجولو كانتي، فابينيو ونيمار دا سيلفا وغيرهم.

ترقب صفقة محمد صلاح

محمد صلاح يعد الصفقة الأبرز التي تنتظر الحسم، رغم تأكيدات الألماني يورجن كلوب في جميع المناسبات أن الرحيل غير مطروح على طاولة «الريدز»، باعتباره أحد الركائز الأساسية مع الفريق، ولا يمكن الاستغناء عنه أو إيجاد بديل قادر على القيام بأدواره في الوقت الحالي.

لكن الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج، أعاد فتح ملف محمد صلاح مجددًا، قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي: «فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول الصفقه الأكبر محليًا ودوليًا بعد سيل من التسريبات الإعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات، أنصح بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام قبل اللحظة الأخيرة، أربطوا الأحزمة للأكشن الكبير ننتظر ونشوف محمد صلاح».

زيزو في الشباب خلال ساعات

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، يعد ضمن الأسماء التي ارتبط اسمها بالانتقال إلى الدوري السعودي، قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي في السعودية، وذلك رغم تأكيدات عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة مؤقتًا بإدارة القلعة البيضاء، على أنه لا مساس باللاعب الذي يعد أحد أعمدة الفريق الأبيض في الوقت الحالي.

الإعلامي السعودي سلمان اللزام فجر مفاجأة بشأن مصير «زيزو» مع الزمالك، بعدما كتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «الأعضاء الذهبيين والإدارة المكلفة بنادي الشباب أتموا التعاقد مع المدافع نينو والمهاجم زيزو».

الاتفاق ينهي صفقة ديماراي

الصحفي الإيطالي الشهير «فابريزيو رومانو»، أكد أنّ الاتفاق السعودي حسم صفقة جديدة قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي، بالإشارة إلى أن إيفرتون وافق على التخلي عن مهاجمه ديماراي جراي، بمقابل مادي قيمته تصل إلى 8 ملايين جنيه إسترليني، على أن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة التي تمتد لـ4 سنوات، خلال الساعات المقبلة.

لا يزال أهلي جدة يبحث عن تدعيم صفوفه بظهير أيسر جديد، قادر على سد تلك الفجوة، التي يعاني منها الفريق على مدار الفترة الماضية، ويعد ماجد قشيش لاعب النصر السعودي، الخيار الأقرب لتدعيم صفوف «قلعة الكؤوس»، إذ تلقى النصر عرضًا رسميًا بالفعل من أجل الظفر باللاعب، لكن الصفقة لم تحسم رسميًا حتى تلك اللحظة.

فرصة أخيرة أمام اتحاد جدة

اتحاد جدة توصل إلى اتفاق مبدئي من أجل الحصول على خدمات فيصل الغامدي نجم الاتفاق، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي، بمقابل مادي يصل إلى 30 مليون ريال سعودي، على أن تحسم بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المتبقية.