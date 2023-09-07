محافظ قنا: قفط الصناعية تصدر الشحنة الثالثة من ألواح الكونتر للصين

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأنه تم تصدير الشحنة الثالثة من منتجات مصنع «ألواح الكونتر» ومشتقاته بالمنطقة الحرة العامة بقفط وذلك إلى دولة الصين.وأضاف الداودي، أن الشحنة الثالثة ضمت 3 حاويات بإجمالي 66 طنا و590 كيلو جراما، بما يعادل 85 مترا مكعبا، ليضاف هذا الإنجاز لقطاع الصناعة بمحافظة قنا في ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بقفط.

وذكر أن من أهم المزايا الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحي الجمركية أو الاستيراد، وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من محافظة قنا، حيث تعد المنطقة الحرة أهم آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومي.

تصدير شحنات الكونتر للصين

وذكر محافظ قنا في بيان صحفي، أن الشحنة الأولى التى قام المصنع بتصديرها، تمت في شهر مارس 2023 ، والشحنة الثانية في شهر أبريل الماضي إلى دولة الصين.

مصنع ألواح الكونتر في قوص

وأوضح محافظ قنا أن مصنع ألواح الكونتر ومشتقاته يقع على مساحة 3587 مترا، بحجم استثمارات بلغ 7 ملايين و 63 ألف دولار يوفر 30 فرصة عمل للشباب كمرحلة أولي ، ويتم تصدير %70 من إنتاج المصنع إلى الخارج، ومن المتوقع أن يصل عدد الصادرات السنوية الى 100 حاوية 40 قدم بقيمة تقديرية مليون دولار .