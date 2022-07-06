محافظ قنا يتفقد عددا من المصانع المنتجة في المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية بعدد من المشروعات الاستثمارية المنتجة بالمنطقة الصناعية الأولى بكلاحين قفط، وذلك في إطار سعي المحافظة لدعم منظومة الاستثمار وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، للخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالي من الجودة، والمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

5 فرص عمل بتكلفة 1.5 مليون جنيه

واستهل محافظ قنا جولته بتفقد مصنع الباسم لتصنيع الطحينة والحلاوة الطحنية، والذي يقع على مساحة 1533 م2 ويوفر 5 فرص عمل بتكلفة استثمارية مليون و500 ألف جنيه، ومصنع مطحن سنابل الخير لإنتاج دقيق فاخر استخراج 72% من القمح، ويقع على مساحة 4513 م2، ويوفر 37 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 13 مليون جنيه، ومصنع ارت فرنتشر للأثاث المعدني لإنتاج وتصنيع الشدات المعدنية والكريتال، ويقع على مساحة 1482 م2، ويوفر 10 فرص عمل بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه.

كما تابع الداودي سير العمل بمصنع الشريف للصناعات الهندسية لتصنيع وتجميع الغسالات والبوتاجازات والتكييفات ومبردات المياه، والذي يقع على مساحة 11331 م2، ويوفر 22 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 3 ملايين جنيه، ومصنع المكين للأسمدة لخلط وتعبئة أسمدة ورقية وأسمدة مركبة وبودرة، والذي يقع على مساحة 994 م2، ويوفر 10 فرص عمل بتكلفة استثمارية مليوني جنيه.

دعم أصحاب المشروعات الاستثمارية

وأشاد محافظ قنا، بحجم المشروعات الاستثمارية الواعدة خلال تفقده خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع والتجميع لكل مصنع، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، وحرصه على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين من أصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة، لافتا إلى أمله بنهوض القطاع الصناعي بالمحافظة بما يسهم في تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة.