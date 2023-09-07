أول رد من روسيا بعد تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

رأت السفارة الروسية في واشنطن، أن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية ذخيرة دبابات باليورانيوم المنضب لأوكرانيا «دليل واضح على عدم إنسانيتها»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

البنتاجون: الذخيرة من عيار 120 مليمترا مخصصة لدبابات «أبرامز»

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في بيان، أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترا مخصصة لدبابات «أبرامز» الأمريكية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف قبل نهاية العام في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وقالت السفارة الروسية، في منشور على تطبيق «تليجرام»، إن القرار الأمريكي دليل واضح على عدم الإنسانية.

وأضافت السفارة الروسية: «واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني لكن أيضاً للقضاء على أجيال المستقبل».

موسكو: الولايات المتحدة تنقل عمدا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية

وتابعت: «الولايات المتحدة الأمريكية تنقل عمدا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية، وهي على دراية تامة بالعواقب وانفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكل سحابة مشعة متحركة».

ولفتت السفارة الروسية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تزويدها أوكرانيا بالذخائر «لا تبالي بشدة بحاضر أوكرانيا وأيضا بمستقبل الجمهورية وجيرانها الأوروبيين»، مؤكدة أن الجيش الروسي سيواصل بانتظام طحن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.