برلماني أوروبي يدين قرار بريطانيا بإرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا

أدان مايك والاس، ممثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي، قرار بريطانيا بشأن إرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الأحد.

المادة المشعة ستسبب أضرارا على الأطفال في أوكرانيا وروسيا

وقال «والاس»، خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «لماذا لم يدن أي من القادة الثلاثة للتحالف الإيرلندي قرار بريطانيا بإرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا؟.. تدركون أن هذه المادة المشعة يمكن أن تسبب السرطانات والتشوهات الخلقية لدى الأطفال الروس والأوكرانيين لعدة أجيال قادمة، أم أن هذا التصرف أحد مظاهر القيم الأوروبية في العمل؟».

Why have none of the three Irish Coalition Leaders condemned the #UK for sending ammunition with depleted Uranium to Ukraine..? This radioactive matter may plague both Ukrainians + Russians for generations with Cancer + Birth defects - Is this more 'European Values' in action..? https://t.co/6W22ZjVUug — Mick Wallace (@wallacemick) March 25, 2023

بريطانيا: لا يوجد تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية

وفي وقت سابق، نفت بريطانيا وجود تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية، وذلك عقب تنديد روسيا بخطة لندن من أجل تزويد كييف بذخيرة تحتوى على اليورانيوم المنضب، وأكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، نفي المملكة المتحدة وجود تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية، وقال إن الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا، مضيفاً أن الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ولا يوجد تهديد لروسيا.

وقالت أنابيل غولدي، مساعدة وزير الدفاع البريطاني، إن بلادها تعتزم إمداد أوكرانيا بقذائف تتضمن اليورانيوم المستنفد، مضيفة أن هذه الذخائر هدفها الفعلي تدمير دبابات ومدرعات حديثة، مشيرة إلى أنه جرى إعدادها للاستخدام بواسطة دبابات «تشالنجر» التي تعتزم لندن تزويد كييف بها.

وردا على ذلك، أدانت روسيا خطة بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا بذخيرة تحتوى على اليورانيوم المنضب، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إننا علمنا أن المملكة المتحدة لم تعلن عن إمداد أوكرانيا بدبابات فحسب، بل أيضا بقذائف تتضمن اليورانيوم المنضب.

روسيا تدين إرسال بريطانيا ذخائر لأوكرانيا

وأضاف أن بلاده سترد في حال أرسلت لندن ذخائر تحتوى على هذا النوع من الذخيرة إلى كييف، في إشارة إلى قرار الغرب القتال مع روسيا بالفعل حتى آخر أوكراني، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضا.

كما قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية، وسوف تؤثر على الدول الأوروبية، في حين قال البيت الأبيض إن قذائف اليورانيوم المنضب التي سترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا، لا تشكل تهديدا بانتشار إشعاعي.