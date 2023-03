برلماني أوروبي يدين قرار بريطانيا بإرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا

أدان مايك والاس، ممثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي، قرار بريطانيا بشأن إرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الأحد.

وقال «والاس»، خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «لماذا لم يدن أي من القادة الثلاثة للتحالف الإيرلندي قرار بريطانيا بإرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا؟.. تدركون أن هذه المادة المشعة يمكن أن تسبب السرطانات والتشوهات الخلقية لدى الأطفال الروس والأوكرانيين لعدة أجيال قادمة، أم أن هذا التصرف أحد مظاهر القيم الأوروبية في العمل؟».

Why have none of the three Irish Coalition Leaders condemned the #UK for sending ammunition with depleted Uranium to Ukraine..? This radioactive matter may plague both Ukrainians + Russians for generations with Cancer + Birth defects - Is this more 'European Values' in action..? https://t.co/6W22ZjVUug