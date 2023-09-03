قذائف اليورانيوم المنضب.. سلاح أمريكا الجديد لدعم أوكرانيا

كشفت وثيقة نشرتها وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل على إرسال ذخائر خارقة للدروع، تشمل قذائف اليورانيوم المنضب إلى دولة أوكرانيا، وذلك لأول مرة، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي تدخل شهرها الـ17.

قذائف اليورانيوم المنضب لتدمير الدبابات الروسية

قذائف اليورانيوم المنضب يمكنها العمل على تدمير الدبابات الروسية، وتأتي هذه القذائف ضمن جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف، من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل، ويمكن استخدام هذه الذخائر من دبابات أبرامز الأمريكية، التي قال مصدر مطلع إنه من المتوقع تسليمها لأوكرانيا خلال أسابيع، وبين أحد المسؤولين الأمريكيين أن حزمة المساعدات الجديدة ستتراوح قيمتها بين 240 و375 مليون دولار.

ويستخدم اليورانيوم المنضب في الأسلحة لأنه يمكن أن يخترق الدبابات والدروع بسهولة أكبر، بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الأخرى، وعادةً ما تكون قذائفه أكثر حدة، وبحسب معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، لا يمكن اعتبار ذخيرة اليورانيوم المستنفد أسلحة نووية.

تعليق روسي شديد اللهجة على استخدام قذائف اليورانيوم المنضب

بدوره، خرج عضو مجلس الاتحاد الروسي، ألكسندر باشكين، قائلاً: «فور وصول قذائف اليورانيوم المنضب الأمريكية إلى أوكرانيا، سيقوم الجيش الروسي بتدميرها، كما دمر القذائف التي أرسلتها بريطانيا إلى كييف من قبل».