معلومات عن اليورانيوم المنضب بعد اعتزام أمريكا إرسال إلى أوكرانيا

أعادت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا الجدل العالمي حول استخدام اليورانيوم في المعارك القتالية، خاصة بعد الكشف عن أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال قذائف تحتوى على اليورنيور المنضب إلى أوكرانيا، ضمن حزمة من المساعدات التي تقدمها أمريكا إلى كييف، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز أمس.

أمريكا تعتزم إرسال اليورنيوم المنضب إلى أوكرانيا

وبحسب المعلن من الولايات المتحدة، فإنّها بصدد تقديم حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة تتراوح ما بين 240 إلى 375 مليون دولار، وجزء منها عبارة عن قذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وهي أول شحنة ترسلها الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع الماضي.

وحصلت كييف مطلع العام الجاري على قذائف تحتوى على اليورنيوم المنضب من المملكة المتحدة.

اليورانيوم المنضب

اليورانيوم المنضب هي مادة تستخرج من مادة اليورانيوم الطبيعي الذي يخضع لعدة عمليات كيميائية، وهو يستخدم بشكل أساسي كوقود نووي في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، أو لاستخدامه في الأسلحة النووية.

ويمتلك اليورانيو المنضب الذي سيتم إرساله إلى أوكرانيا خصائص سمية، ويسبب استنشاق غباره مشاكل جسيمة للرئة والأعضاء الحيوية بجسم الإنسان، وتؤدى إلي الإصابة بالسرطان وتشويه الأجنة.

والذخائر التي تحتوى على اليورنيوم المنضب وسيتم إرساله إلى أوكرانيا، هي طلقات قادرة على اختراق الدبابات والدروع بسهولة، حيث تسبب اختراق المعادن والاشتعال الذاتي ونشر سحابة حارفة من الغبار والمعادن.

تاريخ اليورنيوم المخصب

بدأت الولايات المتحدة في إنتاج واستخدام قذائف اليورنيوم المخصب في سبعينات القرن الماضي، حيث تم إضافته إلى دروع المركبات وذخيرة الهجوم البري للقوات الجوية حتى إنها عُرفت وقتها باسم «قاتل الدبابات».