«التعليم العالي» تستعرض تطبيق استراتيجية التحول الرقمي وجامعات الجيل الرابع

انطلقت فعاليات قمة هواوي للتعليم العالي، تحت شعار «تسريع عجلة التحول الرقمي للتعليم العالي»، بحضور الدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتورة شيرين عبدالقادر، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، في إطار تأكيدات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تطبيق مبادئ وأهداف استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي وجامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وفي إطار التعاون المُثمر والمستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوي للتكنولوجيا مصر.

وفي بداية كلمته، نقل الدكتور شريف كشك، تحيات الدكتور أيمن عاشور، مستعرضًا استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالي والتوجه نحو جامعات ذكية مُستدامة، والتي تتكامل مع المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي «التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع»، من خلال 3 محاور رئيسية، الأول بناء وتطوير أساس رقمي مركزي للتعليم العالي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، بينما يتضمن المحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة.

وفي كلمتها، استعرضت الدكتورة شيرين عبدالقادر، البنية التحتية التكنولوجية لمعهد بحوث الإلكترونيات، وتخصصاته التقنية المختلفة، فضلًا عن المحاور الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي داخل المعهد، مشيرة إلى جهود المعهد ليصبح أول معهد بحثي مُتخصص في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذكي وصديق للبيئة، إضافة إلى جهود المعهد لدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة، من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.

ولفتت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة هواوي، للتعاون في مجال بناء القدرات، من خلال إنشاء أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم وتنمية قدرات الشباب عن طريق نقل المعرفة التكنولوجية، وتدريب مدربي معهد بحوث الإلكترونيات من قبل خبراء دوليين رفيعي المستوى من هواوي على أحدث مجالات التكنولوجيا مثل «الحوسبة، والبيانات الضخمة، و5G وغيرها».