إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال واعتقال 18 آخرين في الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني بجروح مختلفة اليوم الخميس، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على الفلسطينيين، في مدينتي القدس وبيت لحم.

اقتحام مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابًا أصيب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم الدهيشة، بمدينة بيت لحم، كما أصيب العشرات بحالات اختناق؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع، خلال عملية الاقتحام، التي تخللها حملة اعتقالات ومداهمات واسعة.

وفي القدس المحتلة، اعتدى مستوطنون على شاب فلسطيني آخر، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية من مدن بيت لحم وجنين والأغوار ورام الله والقدس.

استشهاد فلسطينيين

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية لإحياء الفجر العظيم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا «تلمودية».

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.