فعاليات متنوعة في حفل ختام مشروع المكتبة المتنقلة «بشاير الخير» بالإسكندرية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة، والذي أقيم على مدار عشرة أيام بمدينة بشاير الخير1- 2، في الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بهدف تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في كافة المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات العامة.

وشهد اليوم الختامي فعاليات متنوعة بدأت بلقاء بعنوان «في حب مصر»، تحدثت خلاله الأديبة منى عمر عضو لجنة الثقافة والفنون بمجلس النواب، عن ضرورة تعزيز روح الانتماء لدى الأطفال تجاه الوطن والعمل على رفعته والنهوض به، مشيرة إلى عدد من المشروعات القومية التي شهدتها مصر مؤخرا، من أبرزها مشروع تطوير العشوائيات لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

فعاليات ثقافية وفنية ضمن المكتبات المتنقلة

وتفقدت معرض المشغولات اليدوية الذي اشتمل على الأعمال الفنية نتاج الورش التي نفذها الأطفال بأناملهم الصغيرة خلال فترة المشروع، منها ورشة اكسسوارات بالخرز، تصميم عروسة المولد، وحقائب مصنوعة من الخيش، إشراف مسئول قسم المواهب سحر الملاح والفنانة مى أحمد.

وعلى هامش الفعاليات التي أقيمت ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، تم مناقشة كتاب «التمارين الرياضية»، من خلال ورشة حكي قدمتها أخصائي المكتبات بسمة عبد الرازق، تلاها فقرة قراءة حرة، ومسابقة ثقافية تم خلالها توزيع عدد من إصدارات هيئة قصور الثقافة على الفائزين، إشراف منى طه وعبير عمرو.

واختتم اليوم المقام بإشراف الدكتورة جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، بورشتين فنيتين بالتعاون مع بيت ثقافة القباري، تضمنت الورشة الأولى تصميم مقلمة من قصاصات الأقمشة تدريب هند محمد، بينما دربت الفنانة نجلاء فتحي في الورشة الثانية الأطفال على تصميم أسماك بتقنية الأوريجامي.