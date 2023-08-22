رئيس «قصور الثقافة»: مشروع لاكتشاف الموهوبين بالمحافظات.. ولا نية لتسليع الخدمة الثقافية (حوار)

كشف عمرو البسيونى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن تفاصيل خطته لتطوير العمل فى الهيئة، بعد توليه رئاستها مؤخراً، مشيراً إلى أنه يولى اهتماماً خاصاً باكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى جميع المحافظات، موضحاً تفاصيل مشروع تدشين مراكز لتنمية المواهب بكل محافظة. وتحدّث «البسيونى»، فى حواره لـ«الوطن»، عن المشاركة فى تنمية قصور الثقافة بمحافظة شمال سيناء، والعمل بكثافة على عدد من المشروعات، ورفع كفاءة قصر ثقافة «بئر العبد»، مؤكداً أنه لا نية لتسليع الخدمة الثقافية

* ما ملامح خطة العمل فى الفترة المقبلة؟

- خطة العمل تنقسم إلى شقين، فنى وإدارى، والإدارى يتضمن البينة التحتية والعاملين، وفى ما يخص تطوير البنية التحتية، هناك تعاون مع وزارة التخطيط لافتتاح عدد من المواقع الثقافية خلال الفترة المقبلة بعد تطويرها، أقربها قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة، ومن بعده قصر ثقافة شبين القناطر، حتى يكون جاهزاً للافتتاح، ويجرى العمل فى قصر ثقافة ههيا (تم تنفيذ 50% من العمل)، ونبحث افتتاح مسرح الطور بعد تجديده (انتهينا من تنفيذ 80% من العمل به)، كما جرى تعديل الهيكل الوظيفى لهيئة قصور الثقافة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيكون هناك دمج لبعض الإدارات التى بها تداخلات، ولأن الدولة بأكملها فى اتجاه التحول الرقمى، فسيكون هناك استحداث لإدارات جديدة، منها الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى ومختصة بالتخطيط للمشروعات الاستثمارية وإدارة الأزمات، إلى جانب تنظيم دورات التحول الرقمى، فضلاً عن الدورات التخصّصية، وإعداد قيادات الصف الثانى.

«أهل مصر» يستهدف 6 محافظات حدودية لدمج الأطفال والمرأة والشباب.. وإطلاق فعالية فنية كبرى لكوادر المشروع نهاية العام

* وماذا عن المشروعات؟

- نعمل على قدم وساق لإنجاز مشروع «أهل مصر»، ويستهدف 6 محافظات حدودية بشمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد وأسوان والبحر الأحمر، ويتضمن الدمج الثقافى لـ«الأطفال، والمرأة والشباب»، وتم هذا الأسبوع إطلاق «أهل مصر» فى شرم الشيخ، وسيكون إطلاق «أسبوع المرأة» فى سبتمبر، وسيكون فى العريش، و«أسبوع الشباب» فى أكتوبر المقبل.

* كيف يتم تنفيذ المشروع؟

- نقوم بتجميع أطفال على مستوى هذه المحافظات، ومنهم أطفال من القاهرة من أجل التعايش فى معسكر لمدة 10 أيام، بهدف تحقيق الدمج بين هؤلاء الأطفال (200 طفل)، ويشمل التعايش أنشطة فنية وثقافية، بخلاف الجولات السياحية، إلى جانب العمل على اكتشاف المواهب من خلال المشرفين على المعسكرات المتضمّنة لورش متخصّصة، فضلاً عن إقامة معارض بإنتاج هذه الورش فى ختام الأسبوع، إلى جانب الجولات السياحية إلى الأماكن الأثرية فى المحافظات، ونُجهّز حالياً لإقامة فعالية كبيرة فى نهاية السنة الحالية تضم الموهوبين من أسابيع «أهل مصر»، التى تمّت على مدار السنة، ليقدّموا عملاً فنياً، وسيكون الحفل بحضور وزيرة الثقافة.

* ما أبرز مشروعات الهيئة فى الأقاليم؟

- العمل فى مشروع «بديل العشوائيات»، بعدة محافظات، مثل «بشائر الخير» فى الإسكندرية، «القابوطى» فى بورسعيد، و«الأسمرات» و«روضة السيدة زينب» فى القاهرة، وحدائق أكتوبر، ونُنظم بها بصفة شبه شهرية ورشاً حرفية للأطفال من خلال المواقع الثقافية، أو من خلال القوافل الثقافية، كما نُنظم رحلات سياحية ورحلات إلى معارض الكتاب. ولاحظنا أن هذه الأنشطة خلقت حالة إيجابية فى أطفال الأسمرات، وهذا المشروع له مردود إيجابى كبير، إضافة إلى المشاركة بأنشطتنا فى قرى حياة كريمة وإقامة أسبوع ثقافى فى كل قرية، وخلال العام الماضى أقمنا أنشطة فى 176 قرية من قرى حياة كريمة، منها مبادرة «أنت الحياة»، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، وتتضمّن ورشاً فنية وخزفاً وعروضاً موسيقية.

«البسيونى»: افتتاح مواقع جديدة أبرزها قصر ثقافة أبوالمطامير و«شبين القناطر» و«ههيا» ومسرح الطور.. ونسعى لتغطية 40 منطقة بـ«سينما الشعب»

* ما مستجدات مشروع «سينما الشعب»؟

- «سينما الشعب» مشروع ناجح، ويقدم السينما بتذاكر مخفّضة للجمهور، (20 و40 جنيهاً)، ونتعاون مع الشركة المتحدة فى المشروع، والشركة تدعم المشروع الذى يقدّم فن السينما فى المحافظات، ووصلنا إلى 19 موقعاً على مستوى الجمهورية، ونسعى إلى التوسّع فى عدد دور العرض خارج القاهرة، ومن المقرّر أن نفتح دار عرض سينما الشعب فى قصر ثقافة أبوالمطامير عند افتتاحه، وكذلك قصر شبين القناطر، ونستهدف الوصول إلى 40 موقعاً خلال الخمس سنوات المقبلة.

* ومشروع «ابدأ حلمك».

- «ابدأ حلمك» من أهم مشروعات وزارة الثقافة فى العموم، كونه مختصاً باكتشاف المواهب فى الحركة المسرحية، ويهدف إلى إعداد الفنان الشامل بتدريبه على مختلف فنون المسرح، ونسعى لتغطية جميع المحافظات، وتعمل قصور الثقافة على استمرار رعاية هؤلاء الموهوبين بتصعيدهم للانضمام إلى فرق قصور الثقافة المسرحية، والمشاركة فى عروض شرائح المسرح، ونهدف للوصول إلى مراكز متقدّمة فى مهرجانات محلية ودولية بهؤلاء الموهوبين.ومن المقرّر تخريج دفعة جديدة فى الوادى الجديد، تزامناً مع احتفالات الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية فى عام 2023، ولدينا ورشتان فى «الداخلة» و«الخارجة» بالوادى الجديد.

* ما الذى تقدّمه قصور الثقافة للطفل؟

- هناك محوران نعمل عليهما للارتقاء بثقافة الطفل، لدينا هذا العام مسرح الطفل، وقدّمنا 48 مسرحية لهذه الفئة العمرية خلال العام الحالى، إلى جانب الفنون التشكيلية، كما نعمل على اكتشاف الموهوبين فى مختلف المجالات الفنية والأدبية، من خلال اكتشاف الموهوبين فى الأقاليم، وفى كل فرع ثقافة يسعى لتدشين مركز تنمية مواهب، تمهيداً لإنشاء مركز لتنمية المواهب بقصر الثقافة الرئيسى بكل محافظة لتنمية هذه المواهب. ويقوم على تنفيذ المشروع مجموعة من المتخصّصين، ويجرى حالياً عمل القاعدة الأساسية للمشروع من خلال توزيع الاستمارات على الأطفال فى قصور الثقافة لاكتشاف مواهبهم، ونطمح فى أن تكون مراكزنا على مستوى مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.

تسيير قوافل للقرى والمناطق الساحلية المحرومة.. وإقامة مؤتمر أدباء مصر فى ديسمبر بإحدى مدن القناة احتفالاً باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

* كيف تتم معالجة غياب المواقع الثقافية فى بعض الأماكن بالمحافظات؟

- فى القرى والمناطق الساحلية التى لا توجد بها مواقع ثقافية، نُقدم أنشطة القوافل الثقافية، وكانت الهيئة دشّنت 6 مسارح ثقافية فى الأقاليم الـ6 الثقافية على مستوى الجمهورية، وبإمكانها التنقّل فى داخل النجوع والقرى، وتشمل القوافل مسرحاً وعروضاً فنية ومعارض كتب، من خلال برنامج شهرى، والمرحلة المقبلة نهدف إلى التوسّع فى إنشاء هذه المسارح الثقافية.* وماذا عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم؟- لدينا الكثير ممن الأنشطة التى نُقدمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى المدارس، حيث وجّهت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى باستمرار التعاون مع المدارس وتوصيل الخدمة الثقافية إلى الأطفال فى المدارس التى لا توجد بها أنشطة ثقافية.

* حدّثنا عن مشروع النشر

- بدأنا فى مطلع العام الحالى سلسلة طه حسين، وهناك ترجمات جديدة فى سلسلة «آفاق الترجمة» وتوسعة فى إصدارات سلسلة الهوية، وبمناسبة مرور 50 سنة على حرب أكتوبر، سنُطلق مجموعة إصدارات متميزة للنصر العظيم، وإطلاق مؤتمر أدباء مصر فى ديسمبر 2023، على أن يُقام بإحدى مدن القناة، وعلى الأرجح سيقع الاختيار على السويس، احتفالاً باليوبيل الذهبى لانتصار أكتوبر.

* كيف يسير العمل الثقافى فى سيناء؟

- هناك اهتمام بتنمية سيناء على أعلى مستوى، وتطوير العمل الثقافى هناك ينقسم إلى شقين، أحدهما يخص تطوير البنية التحتية، والآخر معنى بالتوسُّع فى تقديم الأنشطة، وشمال سيناء مقسّمة إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة العاجلة حالياً برفع كفاءة قصر ثقافة بئر العبد، وفى المراحل المقبلة هناك خطة لإنشاء مواقع جديدة فى سيناء، منها قصر ثقافة فى مدينة رفح، وكذلك إنشاء مواقع ثقافية فى التجمّعات التنموية، كما بدأنا نشاطاً فنياً وثقافياً مكثفاً بسيناء، ابتداءً من العام الحالى وحتى عام 2026. ولأول مرة تصل فعاليات «ثقافتنا فى إجازتنا» إلى سيناء هذا العام، وأغلب الفرق المركزية قدّمت عروضها بالعريش، فضلاً عن تنفيذ ورشة «ابدأ حلمك» فى المدينة.

* ما المقصود بالخطة الاستثمارية فى قصور الثقافة؟ وهل يجرى تسليع الخدمات الثقافية؟

- لا نية لتسليع الخدمة الثقافية، ولكن لدينا بعض الأصول والمنشآت فى قصور الثقافة نناقش طرحها للاستثمار خلال الفترة المقبلة، منها فندق بالبحر الأحمر، فضلاً عن استثمار المقر لتقديم العروض الفنية، وكذلك هناك مناقشة حول كيفية استغلال جدران مواقع قصور الثقافة فى الدعاية، خصوصاً تلك التى تقع فى أماكن مميزة.

* وكيف يجرى قياس رأى الجمهور

؟- لدينا إدارة لقياس الرأى الثقافى والمردود مع الجمهور المستهدف وتهدف إلى تحسين الخدمة الثقافية، ووزارة الثقافة بصدد إطلاق مرصد لكل أنشطة الوزارة، لرصد إيجابيات وسلبيات الحركة الثقافية ومردود الأنشطة على أرض الواقع.