6 خطوات لتوصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.. «اعرف التفاصيل»

وجّه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض المعلومات والنصائح التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، والمتعلقة بالإجراءات الواجب الالتزام بها عند توصيل التيار الكهربائي للمباني وللمنشآت السكنية، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وترصد السطور التالية، المستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية، والتي يجب الالتزام بتقديمها، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 6 خطوات لتوصيل التيار الكهربائي للمباني والمنشآت السكنية، كما يلي.

1- استكمال طلب المعاينة والمستندات.

2- تسديد مقابل المعاينة بقيمة 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى مبلغ 500 جنيه عن المنشأة.

3- تبدأ الشركة المعاينة وإعداد المقايسة لتوضيح تكلفة التوصيل.

4- تحدد الشركة قيمة تكلفة التوصيل وطريقة السداد.

5- حال طلب موزع أو غرفة محولات يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

6- يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد، بعد سداد المقايسة.