إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني غير السكنية.. 5 مستندات مطلوبة

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح والمعلومات التي تهم شريحة من المواطنين، والمتعلقة بالإجراءات الواجب الالتزام بها عند توصيل التيار الكهربائي للمنشآت والمباني غير السكنية، وذلك عبر «فيس بوك».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني غير السكنية، والتي يجب الالتزام بتقديمها، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

5 مستندات مطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 5 مستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني غير السكنية، عبر صفحته الرسمية، وحددها كالتالي:

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يوضح المستندات

1- يجب على المواطن الذي يرغب في توصيل التيار الكهربائي للمباني غير السكنية، تقديم إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الشوارع والطرق لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3- تقديم تصريح من هيئة السكة الحديد حال سيتم تعديه خطوط السكك الحديدية.

4- موافقة وزارة الموارد المائية والري، على تعديه المجاري المائية، وتصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5- تقديم إيصال سداد قيمة تكلفة لتوصيل التغذية الكهربائية.​