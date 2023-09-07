أين يوجد كود السداد الإلكتروني لكارت الكهرباء؟.. 5 طرق لدفع الفاتورة

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا، من خلال 12 محفظة بنكية، وهي «بنك مصر- البنك الأهلى- بنك الإسكندرية- بنك بلوم - بنك CIB - بنك كريدى اجريكول - بنك أبوظبى الامارتى - بنك الإسكان والتعمير - بنك عودة- بنك قناة السويس- بنك QNB - بنك NBK».

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كود السداد الإلكتروني لكارت الكهرباء، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

أين يوجد كود السداد الإلكتروني لكارت الكهرباء؟

ويمكن للمشترك سداد فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: لسداد فاتورة الكهرباء بالفيزا، يجب الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء الإلكتروني من هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على خانة «دفع الفاتورة».

الخطوة الثالثة: إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب عداد الكهرباء.

الخطوة الرابعة: يكتب المشترك بيانات العداد بدقة، ومن بينها كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

الخطوة الخامسة: الضغط على الدفع بواسطة فوري.

خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

1- الدخول للمنصة الموحدة لجميع خدمات الكهرباء والضغط هنا.

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

3- يسجل المشترك الدخول أو إنشاء حساب جديد.

4- إدخال البيانات وتحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

5- إدخال رقم كود المنطقة الخاص بالعقار أو الوحدة السكنية.

6- إدخال رقم الحساب الموجود على فاتورة الكهرباء.

7- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

8- ظهور قيمة الفاتورة المطالب سدادها.