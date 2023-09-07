الخط الساخن لتقديم شكاوى انقطاع الكهرباء.. خدمة متاحة 24 ساعة

أتاحت وزارة الكهرباء، الخط الساخن لأعطال الكهرباء، ضمن خطتها للتيسير على المواطن، والذي من خلاله يمكن جميع المستهلكين التواصل مع الشركة القابضة للكهرباء، على مدار الـ24 ساعة، لتلقي أي بلاغات عن المشاكل المتعلقة بالفواتير أو الأعطال، أو الخدمات بشكل عام، التي تواجهه المواطنين على جميع أنحاء الجمهورية.

وقدمت وزارة الكهرباء، الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء، 121، ومراكز الاتصال بها لهدف تقديم خدمة عالمية، ليتم تسهيل وحل أي مشاكل للمواطنين، كما أنها وفرت أرقاما أخرى، تتيح التواصل مع شركات الكهرباء، للاستفسار عن الخدمات المختلفة، وجاءت كالتالي:

أرقام الخط الساخن لمختلف الخدمات

1- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

2- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

3- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

4- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.

5- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

تطبيقات وزارة الكهرباء والطاقة

وكانت فرت وزارة الكهرباء، بجانب أرقام الخط الساخن، عدد من التطبيقات المختلفة على الهاتف، لتواصل المواطنين عن كل ما يخص شكاوى الفواتير، أو تسجيل قراءة العداد، من خلال:

1- تطبيق احسب فاتورتك.

2- وشكاوى الفواتير.

3- أو عن طريق ارسال رسالة نصية على الرقم 91121.

4- أو عن طريق الموقع الوزارة الإلكتروني.

بالإضافة لخدمة الدفع والاستعلام عن فواتير الكهرباء، والشحن المسبوق للدفع الإلكتروني.