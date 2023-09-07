«الزراعة»: فحص أكثر من 6500 رأس ماشية لصغار المربين في دمياط بالمجان

نفذ مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، قافلة بيطرية في دمياط من يوم 2 حتى 7 سبتمبر، لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

وجاءت هذه القافلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس المركز.

حملات الطب البيطري في محافظة دمياط

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنّ القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري، وصندوق التأمين على الماشية، ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه جرى اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 577 حالة، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ1180 حالة، وعلاج الطفيليات الدخلية لـ1762 حالة، لافتا إلى إجراء 25 عملية جراحية وتحصين 803 ماشية، وتجريع 739 رأس ماشية، ورش 1448 حيوانا بعدد إجمالي 6534 حالة، لدى 1984 مستفيدا من صغار الفلاحين ومربي الماشية.

محافظ دمياط تستقبل رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم

وفي سياق ذي صلة، استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور مصطفى فاضل، رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، حيث تناول اللقاء الذي حضره الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري، متابعة الجهود التي حققها المعهد بإطلاق قوافل بيطرية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وبدأت القوافل مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى اليوم الخميس بعدد من قرى مراكز "الزرقا، كفر البطيخ، كفر سعد، فارسكور ودمياط".

وأشادت محافظ دمياط بالجهود التي حققتها تلك القوافل؛ لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان على الماشية، وكذلك خدمات التوعية لصغار المريين والتدريب للأطباء البيطرين، معربة عن تطلعها باستمرار تلك القوافل التي يتم تنفيذها سنويا بالمحافظة.

وعقدت ندوة لعدد 89 من أطباء المديرية والأطباء الممارسين للمهنة من خارج المديرية والمتدربين على هامش القافلة، بعنوان: «التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية وسبل مجابهتها».