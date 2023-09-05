المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023.. أبرزها الزراعة والتربية

عدد كبير من المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023، أتاحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمام طلبة الدبلومات خلال التسجيل في تنسيق الجامعات 2023، الذى بدء أمس الاثنين ويستمر حتى الخميس المقبل.

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023

اختلفت المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023، ما بين طلبة الدبلومات نظام 3 و 5 سنوات، وأيضا الدبلومات الفنية والتمريض، حيث أن المجال أصبح مفتوحا أمام الجميع لاستكمال التعليم الجامعي، خاصة بعد زيادة عدد الكليات في السنوات الأخيرة ومنها الكليات التكنولوجية مختلفة التخصصات.

وتستعرض «الوطن»، المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023، لنظام الـ3 و5 سنوات وهي كالتالي:

كليات متاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة الإسكندرية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان

- كلية تجارة بجامعة بورسعيد

- كلية تجارة جامعة كفر الشيخ

- كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية تجارة جامعة المنصورة.

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تربية جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة كفر الشيخ

- كلية تربية جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تربية مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة العريش

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة سوهاج

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة بنها

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية تجارة جامعة عين شمس

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة سوهاج

- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة بني سويف

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تجارة جامعة القاهرة

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بور سعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة

كليات متاحة للدبلوم الزراعي نظام 5 سنوات

- كلية الزراعة جامعة عين شمس.

- كلية الزراعة جامعة المنوفية.

- كلية الزراعة جامعة المنصور.

- كلية الزراعة جامعة الإسماعيلية.

- كلية التربية بجامعة المنوفية.

- كلية التكنولوجيا والتنمية الشعبة الزراعية الزقازيق.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

- المعاهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي.

- المعاهد العالي للسياحة والفنادق.

كليات تكنولوجيا متاحة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 -5 سنوات

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة بني سويف

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة سوهاج

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بنى سويف التكنولوجية

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة السويس

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة برج العرب التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة سمنود التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - وجامعة مصر الدولية التكنولوجية

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة طيبة التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة