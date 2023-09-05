وزير الزراعة: مزايا عديدة لتمليك الأراضي للمواطنين في سيناء

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين في سيناء، نابع من توجيهات القيادة السياسية ورد على جميع الحاقدين للدولة.

تسليم نحو 300 عقد تمليك للمواطنين

وقال القصير خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من سيناء، إنه تم تسليم نحو 300 عقد تمليك للمواطنين، بالإضافة إلى جاهزية 725 عقد تمليك جديد سيتم تسليمه للمواطنين في سيناء خلال الفترة المقبلة.

أهمية عقود تمليك الأراضي الزراعية

وتابع السيد القصير: «عقد تمليك الأرض الزراعية يمنح صاحبه العديد من المزايا المختلفة التي يمكن للمالك الحصول عليها، من خلال الجمعيات الزراعية، منها الحصول على الأسمدة والتقاوي».

وأوضح السيد القصير، أن الدولة قامت بتوفير كافة الموارد المائية للأراضي التي تم تسليمها للمواطنين في سيناء، كما أن الأرض الزراعية صالحة لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية المختلفة.

فوائد عقود تمليك الأراضي الزراعية

وأكمل أن الزراعة قامت بزراعة العديد من المحاصيل كمرحلة أولى لتوعية المواطنين بطرق زراعتها ورعايتها، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مشروعات إنتاج حيواني.

وطالب وزير الزراعة كافة المواطنين الراغبين في توثيق عقود ملكية الأرض الزراعية بتقديم الطلبات وفقا للخطوات المحددة، وهذه العقود إثبات ملكية لكل مزارع.