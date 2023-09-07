فتح باب المشاركة في ورشة الإخراج بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

فتحت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، باب التقديم لورشة الإخراج السينمائي، والتي تستقبل شباب محافظة البحر الأحمر من هواة الفن السابع ضمن فعاليات دورته الأولى، والمقرر إقامتها في الفترة من 21 الى 26 سبتمبر الجاري، بمقر المهرجان في فندق صن ريز جاردن بيتش.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

الورشة تقام تحت عنوان «حرفيات الإخراج السينمائي»، ويدرب فيها المخرج الدكتور خالد بهجت ويتناول فيها عدة محاور أساسي، وهي عناصر التوكيد السينمائية المسرحية، عناصر حرفية الإخراج الخمسة، الأسلوب المميز للمخرج السينمائي وعناصره، نوعيات الافلام والبانوراما، صناعة المشهد السينمائي.

من هو الدكتور خالد بهجت؟

الدكتور خالد بهجت مخرج وكاتب وممثل، وأستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما في اكاديمية الفنون المصرية، ورئيس قسم الإخراج بكلية السينما بجامعة بدر، لديه العديد من المشاركات في السينما من أبرزها "الحب والرعب، «امرأة للأسف، ابتسامة من نهر الدموع، وله مساهمات في الإخراج التلفزيوني من بينها «الأقدار، وملفات سرية ورياح الشرق».