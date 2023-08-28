آلاف السياح يشاركون في مهرجان الفوم على شواطئ الغردقة (صور)

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من المصطافين للمشاركة في مهرجان الفوم هربا من ارتفاع حرارة الجو، والتي بلغت ذروتها اليوم الاثنين، حيث سجلت 41 درجة مئوية.

مهرجان الفوم على شواطئ الغردقة

وكشف سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، توافد الآلاف من المصطافين من المصريين والأجانب على الشواطئ بمنطقة هاواي للمشاركة في مهرجان الفوم، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان الفوم وجد إقبالا كبيرا بمشاركة أجانب من 15 جنسية أجنبية وآلاف المصريين من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية في جو ترفيهي.

مهرجان الفوم لتنشيط السياحة

وأشار محمد جمال، مدير فندق سياحي بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان الفوم تم تنظيمه على شواطئ الغردقة بهدف الترفيه وترطيب الجو بغرض تنشيط السياحة، ووجد تفاعل جميع المشاركين على أنغام الموسيقى، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وأكد مصطفى نصار، مدير فندق سياحي بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، ووصولها إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري، وكسرت حاجز 95%، حيث أعلن عدد من الفنادق أنها كاملة العدد نظرا للإقبال الكبير على الحجوزات طوال موسم الصيف.