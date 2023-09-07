وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان ورش الحرف التراثية بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء.

وزيرة الثقافة تتفقد ورش الحرف التراثية

وتشمل زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء، تفقد ورش الحرف التراثية والرسم والفنون التشكيلية للأطفال، وأشغال نحاس عن البيئة السيناوية، إضافة إلى حضور ندوة ثقافية «رواية – شعر فصحى- شعر شعبي»، وحضور عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، وعرض آخر لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.

المشاركون في الزيارة

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة إلى محافظة شمال سيناء، في إطار الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولون إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستقرار الأمور، ويشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة، اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وأمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وأشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.