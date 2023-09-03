وزيرة الثقافة: الإسماعيلية تتميز باحتضان العديد من المهرجانات المتخصصة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن محافظة الإسماعيلية تتميز على مدار السنوات الماضية، باحتضان العديد من المهرجانات المتخصصة، التي تحظى باهتمام كثير من الدول المشاركة فيها.

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

أضافت «الكيلاني» خلال افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، يُعد أحد أهم المهرجانات في العالم العربي، الذي بدأ لأول مرة عام 1985، ويحظى باهتمام وشعبية الكثير من الدول العربية والأجنبية.

بشارة يستقبل وزير الثقافة

واستقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه مساء اليوم، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على هامش حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، ويُقام الافتتاح على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية، والدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ.

وقال اللواء شريف بشارة خلال جلسته مع وزير الثقافة، إن محافظة الإسماعيلية ذات طابع خاص، تمتاز باحتضانها العديد من المهرجانات الفنية والثقافية، بجانب الكرنفالات الشعبية التي تُعبِّر عن تراثها، ومحاصيلها الزراعية التي تشتهر بها.

وأكد بشارة على سعادته باستمرار التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية، التي تعد أحد المحافظات الجاذبة للمهرجانات والأحداث الثقافية.