الجامعة العربية تهنئ مصر بنجاح مؤتمر المناخ: نتمنى التوفيق للإمارات في COP28

قدّم أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة إلى مصر، على نجاح مؤتمر الدول الأطراف المعني بقضايا المناخ «cop27» الذي شهد نجاحا كبيرا.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: «أتمنى كل التوفيق والنجاح لدولة الإمارات في استضافتها لفعاليات المؤتمر القادم cop28، والذي يعكس الإرادة السياسية الداعمة للحفاظ على البيئة والاستعداد والتأهب للأزمات والكوارث، من خلال تضافر جهود قطاعي الصحة والبيئة وترجمة الاتفاقيات والاستراتيجيات العالمية على أرض الواقع من أجل حياة كريمة لكل مواطن عربي».