وزير الخارجية الأمريكي يتفقد إحدى جبهات القتال في أوكرانيا

تفقد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، جهود إزالة الألغام بالعاصمة الأوكرانية كييف، بحسب نبأ عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية».

كما تفقد «بلينكن»، إحدى جبهات القتال في أوكرانيا صباح اليوم.

زيارة غير معلنة

وصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، العاصمة كييف، أمس الأربعاء، في زيارة غير معلنة؛ لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين، وتركزت الزيارة بشكل رئيسي على الحرب الروسية الأوكرانية.

والتقى بلينكن، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، وأجرى مباحثات مع نظيره ديميترو كوليبا.