دار الإفتاء: الملائكة تدعو لمن يقرأ القرآن بتدبر وهدوء

دائما ما يحرص المسلمون على قراءة القرآن الكريم لتدبر أحكامه والأمثال به إلا أن هناك البعض من المسلمين يقرأ القرآن للحصول على الثواب والتقرب إلى الله عز وجل دون تدبر معانيه.

متى تلعن الملائكة العبد؟

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن هناك بعض الحالات التي تلعن فيها الملائكة للعبد عند قراءته للقرآن، وهذا ما رود في كتاب العلامة أبو حامد الغزالي «إحياء علوم الدين».

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أن النبي الكريم قال: «إن العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها، وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها، فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلَّت عليه وإلا لعنته».

قراءة القرآن بتدبر

وكان الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق شرح في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدا أن المسلم يتم لعنة بواسطة الملائكة عند يحرم ما أحله الله والعكس، مطالبا المسلمين بضرورة تدبر القرآن الكريم أثناء قرءاته لكل يحصل المسلم على الثواب الكامل.